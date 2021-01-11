Hurda hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hurda hırsızları suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) içerisindeki hurdalıkta hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) içerisindeki hurdalıkta hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) içerisindeki hurdalığa giren 2 şahıs, hırsızlık yapmaya çalıştı. Hırsızları fark eden güvenlik görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, TİGEM'de çalışan güvenlik görevlileriyle birlikte zanlıları suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen M.R.K. ve B.M. ismi zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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