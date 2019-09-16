Hurda hırsızlığı kamerasında

SİVAS'ta, Yeni Oduncular Sitesi'nde odun deposuna sabah saatlerinde minibüs ile gelen bir kişi tek başına yaklaşık 200 kilogramlık hurda ve terazi kefesini çalarak kayıplara karıştı. Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Yeni Oduncular Sitesi 9'uncu Sokak'ta bulunan bir odun deposunda meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüs ile odun deposunun önüne gelen bir şüpheli, deponun önünde duran yaklaşık 200 kilogram hurdayı tek başına minibüsüne yükledi. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen ve yaklaşık 5 dakikada tüm hurdaları minibüsüne yükleyen şüpheli, terazi kefesini de minibüsüne koyarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Ahmet Turan Ayaz (65) dükkanındaki hurdaların ve terazi kefesinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Depo sahibi Ahmet Turan Ayaz, "Sabah 07.00'de buraya geldiğimde hurdaları yerinde göremeyince güvenlik kamerasını izledim. Üç tane kameramız var dükkanda adam buradan tek başına çekiyor. Kapalı minibüse yükleyip götürüyor. İki gün önce yine oldu. Kulübenin içerisinde köpek de var. Aldığımız önlemler çare almıyor. Gelen, alıp gidiyor. Hurdaları götürüyor da maddi değeri yok ama manevi değeri olan terazi kefesini de götürmüş" dedi.