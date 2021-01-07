Hurda kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 gruptaki kadın ve çocuklar da birbirlerine taş atmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede depremde hasar gördükten sonra yıkılan bir binanın enkazından demirleri toplamak isteyen 2 grup, hurdaları toplama konusunda anlaşamayıp tartışmaya başladı.

İzmir 'in Bornova ilçesinde bir binanın enkazındaki hurda demirleri toplamak isteyen 2 grubun kavga etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil