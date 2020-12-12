Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor - Son Dakika

Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor

12.12.2020 15:11

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çürümeye yüz tutmuş 20'den fazla otomobilin tadilatını yapan Gökhan Yılmaz, 30 aracı aşan bir koleksiyon oluşturdu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çürümeye yüz tutmuş 20'den fazla otomobilin tadilatını yapan Gökhan Yılmaz, 30 aracı aşan bir koleksiyon oluşturdu.

Özel bir şirkette çalışan ve 2005 yılından itibaren de hobi olarak klasik otomobillere yeniden hayat vermeye başlayan 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, her geçen gün koleksiyonuna yeni araçlar ekliyor.

Taşköprü beldesindeki sanayi sitesindeki atölyesinde kullanılmaz haldeki araçların tadilatını yapan Yılmaz, modelleri 1951 ila 1980 arasında değişen ve sayıları 30'u aşan klasik otomobilin sahibi oldu.

Klasik otomobil tutkunu kişiler için de otomobilleri yenileyen Yılmaz, bugüne kadar 20'den fazla aracın tadilatını gerçekleştirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana otomobillerle ilgilendiğini belirterek yıllar içinde bilgisinin artmasıyla doğru araçları bulmaya başladığın anlattı.

Kullanılmaz haldeki araçları bulup baştan aşağı tadilatını yaptığını söyleyen Yılmaz, uzun uğraşlar sonunda hurda araçları adeta eski hallerine dönüştürdüğünü aktardı.

Klasik araç tutkusunun 2005 yılında Antalya'daki bir gezisi sırasında aldığı 1957 model Chevrolet Belair ile başladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"O arabayı aldım, geldim. Onunla başladık. Şimdi çok fazla aracımız oldu. Tamamen bitirdiğimiz araç sayısı 20'den fazladır. A'da Z'ye detaylı işler yapıyorum. Biz kendi aramızda 'kuru şase' deriz. Kuru şaseden başlayıp hiçbir cıvata kalmayarak söküp sonra kumlamayla, işte özel astarları, boyasıyla, ses izolasyonlarıyla başlayarak en son parçasını takıp çalıştırıyoruz. Bir yenileme işlemi 3-5 ayda bitmiyor, 1-2 yıl sürüyor. Otomobil parçalarının yüzde 90'ını ABD'den getirtiyorum. Çünkü ülkemizde parçalarının bulunması zor. Şu an 30'u aşan araç var. 12 tanesi trafikte kullandığımız araçlar."

Yılmaz, çeşitli günlerde yerine ve mevsimine göre kullandığı otomobilin değiştiğini, birkaç aracını da satışa çıkardığını anlattı.

Tadilat parça tedarikinin ardından başlıyor

1951 model DeSoto Diplomat klasik otomobilinin bazı Yeşilçam filmlerinde kullanılan araçla aynı model olduğunu dile getiren Yılmaz, koleksiyonundaki 1957 model Chevrolet Suburban'ın ise Türkiye'de sadece kendisinde bulunduğunu söyledi.

Koleksiyonuna son olarak kattığı 1976 Mercedes W115'in kendisi için çok özel olduğunu belirten Yılmaz, "Rahmetli dayımın Mercedes'i. 27 yıl sonra bulup yeniden aracı satın aldık. Aynı plaka, aynı renk. Muhtemelen onu da 2021'de restorasyon aşamasından geçireceğiz. Çünkü önce parça tedarikini yapıp aracı öyle söküyoruz. Tam tersini yaparsak hem süreç uzuyor hem parça bulmada sıkıntıya düşüyoruz. Önce parçalar tamamlanıyor." diye konuştu.

Yılmaz, klasik otomobillerin piyasa değerlerinin hem durumuna hem de Türkiye'deki sayısına göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Otomobil tadilatında en zor kısmın kaporta olduğunu aktaran Yılmaz, klasik otomobil fuarları ve birçok etkinliğe katıldıklarını sözlerine ekledi.

Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor

Gökhan Yılmaz, Çiftlikköy, Otomobil, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor - Son Dakika


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