Hurda koltuğun tellerini çıkarırken yangına sebep oldu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde moloz döküm alanında eski koltuğun tellerini çıkarmaya çalışan bir kişi yangına sebep oldu.

Aydın'ın Söke ilçesi çay kenarında hayvan pazarı mevkiinde eski koltuğu yakıp, içinden hurda metal aksamı çıkarmaya çalışan şahıs yangına neden oldu. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yakın çevrede bulunan kuru otlara da sıçrayan koltuk yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangına neden olan yaşlı adam dumandan etkilenerek olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı, kimliği tespit edilemeyen yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN