Hurda Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor
3 saat önce
Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, hurda lastiklerin çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla toplanmaya başladığını bildirdi.
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, hurda lastiklerin çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla toplanmaya başladığını bildirdi.
Başkan Tekin, hurda lastiklerin toplanması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bir firma ile Havsa Belediyesi arasında protokol imzalandığını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2006'da yayımladığı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Tekin, hurda lastiklerin geri dönüşümünden önemli bir gelir elde edildiğini kaydetti.
Doğanın korunması ve geri dönüşüme katkı sağlayacak çalışmalar içinde olduklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Hurda lastiklerin toplanması çok önemli. 'Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği' doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümü amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bir firma ile belediyemiz arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında ilçedeki atık lastikler toplatılıyor. Toplanan lastikler, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde enerji ve ham maddeye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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