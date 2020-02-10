Hurda lastikler sokak kedileri için yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurda lastikler sokak kedileri için yuva oldu - Son Dakika

Hurda lastikler sokak kedileri için yuva oldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile sokakta yaşayan kedilere eski araç lastiklerinden ev yaptı.

Hurda lastikler sokak kedileri için yuva oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile sokakta yaşayan kedilere eski araç lastiklerinden ev yaptı. Kentteki çeşitli parklara yerleştirilen rengarenk yuvalara belediye görevlileri tarafından mama ve su bırakılacak.


Nevşehir Belediyesi tarafından hem geri dönüşüme katkı sağlamak, hem de sokaktaki hayvanlara yuva yapmak adına hizmet araçlarından sökülen hurda lastikler Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde kedi evlerine dönüştürüldü. İki katlı olarak yapılan ve farklı renklere boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulan kedi evleri soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak. İlk etapta 9 adet yapılan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Gülbahçe, Kültür Parkı, Damat İbrahim Paşa Parkı, Zeki Soyak Parkı, Göktürk Parkı ve Paşa Konağı önündeki parka konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su bulunacak.


Barınma ve beslenme ihtiyacı duyan sokak kedileri için yapılan kedi evlerinin parklara yerleştirilmesi sırasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, kış mevsimin iyiden iyiye kendini göstermesiyle birlikte sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yapmaya ve yapılan bu evleri parklara yerleştirmeye başladıklarını söyledi. Özenle hazırlanan ve kediler için yuva haline getirilen lastiklerin parklar içerisinde aynı zamanda estetik bir görüntü de oluşturduğunu ifade eden Arı, sahipsiz olan sokak hayvanlarının ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu ve onların da bir can taşıdığının bilinmesi gerektiğini vurguladı.


Belediye ekiplerinin parklarda bulunan sokak hayvanları beslenme odaklarına sürekli olarak yem ve mama ile birlikte su takviyesinde bulunduğunu hatırlatan Arı, dileyen vatandaşların da bu çalışmalara destek olmak için buralara su, yem ve mama bırakabileceklerini kaydetti.


Arı, "Tüm canlılara sevgimiz ve saygımız var. Hayvanlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da yaşama haklarına saygı duymalıyız. Küçük dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, aç kalmalarını önlemek için bu soğuk günlerde onları unutmamamız gerek. Sokakta gördüğü hayvana şefkatle bakan, onların da hayatın bir parçası olduğunu kabullenen ve bu noktada adım atan bir anlayış, olmazsa olmazımızdır. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. " dedi. - NEVŞEHİR

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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