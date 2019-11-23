Son Dakika Haberleri: Hurda malzemeler alev alev yandı
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Hurda malzemeler alev alev yandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı.

Hurda malzemeler alev alev yandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi 3. sanayi sitesi 37. sokakta meydana geldi. Kadir Aydoğdu'ya ait işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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