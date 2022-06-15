Hurda malzemelerden "geri dönüşüm kütüphanesi" kurdular - Son Dakika
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Hurda malzemelerden "geri dönüşüm kütüphanesi" kurdular

15.06.2022 10:49
Hurda malzemelerden "geri dönüşüm kütüphanesi" kurdular

Hurda malzemelerden "geri dönüşüm kütüphanesi" kurdularVAN Van'ın Başkale Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, atık malzemelerden 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu.

Hurda malzemelerden "geri dönüşüm kütüphanesi" kurdular

VAN Van'ın Başkale Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, atık malzemelerden 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu.

Başkale Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmayan lastikler, tahtalar, naylon kasalar, variller, televizyon parçaları, kablo makaraları, motor parçaları, dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye, kalemlik, avize üretti. Atık malzemelerden üretilen eserler 'Sıfır Atık Kütüphanesi'nde sergilendi. Tamamen hurda malzemeler kullanılarak okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından oluşturulan kütüphane ilgi görürken, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Mehmet Aydın, amaçlarının geri dönüşüm kültürünü oluşturmak olduğunu ifade ederek, " Bu kütüphanemiz, tamamı geri dönüşüm olan malzemelerden yapılmıştır. Eski naylon kasalardan kitap rafları, bisiklet cantlarından avizeler, öğrencilerin elindeki malzemelerden kalemlik ve perdeler yaptık. Bu kütüphanemizin amacı, çağımızın sorunlarından olan geri dönüşüm malzemelerini bir araya getirip öğrencilerimizi okumaya ve anlamaya teşvik etmektir. Van'da birkaç okulda olan bu projenin örnek olmasını istiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yusufoğlu ise kütüphanenin tamamen dönüşüm ürünlerinden oluştuğunu anlatarak, "Bu kütüphanemizi arkadaşlarımızla birlikte geri dönüşüm malzemelerinden yaptık. Ülkemizin geri dönüşüme ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Okul idaremiz bize bu fikri sundu. Bizler de öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerle birlikte çalıştık. Benim de elimden gelen işler olduğu için hep el birliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden güzel bir kütüphane oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Okulda okuyan öğrenciler de her atığın çöp olmadığını belirterek, geri dönüşüm kütüphanesine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Hurda malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi kurdular
Hurda malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi kurdular
Hurda malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi kurdular
Hurda malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi kurdular
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurda malzemelerden 'geri dönüşüm kütüphanesi' kurdular - Son Dakika

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