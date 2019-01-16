Siirt
'te bir grup üniversite öğrencisi bir ödev kapsamında hurda malzemelerden petrol pompası maketi yaptı. Siirt Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, sistem analizi ve tasarımı dersinde kendilerine verilen proje ödevi doğrultusunda petrol pompasının maketini yapmaya karar verdi.
Hurda malzemeleri kullanan öğrenciler, pompanın maketini yaparak yüksekokul binasının önünde sergiledi.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Şah
Gültekin, maketi hazırlayan öğrencileri tebrik etti.
Gültekin, öğrencilerden sınıfa getirilecek bir proje beklerken, okulun önünde petrol pompasının maketini gördüğünü dile getirerek, öğrencileriyle yıl sonunda farklı projeleri de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.