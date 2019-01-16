Son Dakika Haberleri: Hurda Malzemelerden Petrol Pompası Maketi

Hurda Malzemelerden Petrol Pompası Maketi

36 dakika önce

Siirt'te bir grup üniversite öğrencisi bir ödev kapsamında hurda malzemelerden petrol pompası maketi yaptı.

Hurda Malzemelerden Petrol Pompası Maketi, System.String[]
Siirt'te bir grup üniversite öğrencisi bir ödev kapsamında hurda malzemelerden petrol pompası maketi yaptı.

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, sistem analizi ve tasarımı dersinde kendilerine verilen proje ödevi doğrultusunda petrol pompasının maketini yapmaya karar verdi.

Hurda malzemeleri kullanan öğrenciler, pompanın maketini yaparak yüksekokul binasının önünde sergiledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Şah Gültekin, maketi hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Gültekin, öğrencilerden sınıfa getirilecek bir proje beklerken, okulun önünde petrol pompasının maketini gördüğünü dile getirerek, öğrencileriyle yıl sonunda farklı projeleri de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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