Hurda malzemelerden yaptığı üç tekerlekli bisiklet görenlerin beğenisini kazanıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan Tuncay Albuz, topladığı hurda malzemelerden üç tekerlekli bisiklet yaptı.

Kayıkçılar köyü Arıcıoğlu Mahallesi'nde kepçe operatörü olarak görev yapan 44 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Albuz, üç tekerlekli bisiklet yapmaya karar verdi.

Çevresindekilerin "Öyle bisiklet olur mu, başka işin mi yok?" tepkilerine aldırış etmeyen Albuz, Çaycuma Küçük Sanayi Sitesi'nden topladığı hurda malzemelerle evinin bahçesinde çalışmaya başladı.

Büyük koltuk yerleştirdiği üç tekerlekli bisikletini işten arta kalan zamanlarda yaklaşık 1 yılda tamamlayan Albuz, "el emeğim" dediği motorsuz aracıyla günlük işlerini hallediyor.

Albuz, görenlerin ilgisini çeken bisikleti gibi gelecekte farklı tasarımlarda yeni motorsuz araçlar yapmayı hedefliyor.

"Hepsi kendi emeğim"

Tuncay Albuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine olan inancı sayesinde yeni bisiklet yapmayı başardığını söyledi.

El emeğiyle üretilen her şeyin değerli olduğunu dile getiren Albuz, "Vardiyada arkadaşlarla otururken böyle bir konu geçti. 'Nasıl bisiklet?' diye sordular. Bende üç tekerlekli olacağını söyledim. Büyük koltuk takarak tek kişilik bisiklet yapacağımı anlattım. Onlar bana güldüler. Ondan sonra parça toplamaya başladım. Bisiklet hurdalarını sanayideki arkadaşımdan temin ettim. Parayla temin ettiğim malzeme yok, hepsi kendi emeğim." ifadelerini kullandı.

Albuz, çevredeki insanların ilk başta fikrine olumlu bakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çevredeki insanlar ilk önce 'Öyle bisiklet olur mu, başka işin mi yok?' diye tepki gösterdiler. Bisiklet ortaya çıkınca hepsi 'Güzel, harika olmuş.' dedi. Daha önce de bu tarz el emeği ürünler yaptım ama bisiklet olarak ilk bunu yaptım. Bundan sonra hobi amaçlı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu işlerle uğraşmak isteyenler benden yardım alabilirler, yardımcı olurum. Boş zamanlarında böyle icatlarla uğraşsınlar. En azından stres atarlar."

Bisiklet yapımını belli aralıklarla yaptığını aktaran Albuz, "Yaklaşık 1 yılı buldu. Normalde iş makinesi operatörüyüm. Bu bisikletin bitmiş hali değil. Kişilerin rahat binebilmesi ve rahat kullanabilmesi için koltuğu araba koltuğu kızağı takarak hareketli hale getireceğim." diye konuştu.

Albuz'un komşusu Rıfkı Arslan da bisikleti gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, emek verince ve uğraşınca her şeyin olduğunu kaydetti.