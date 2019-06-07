Hurda metalde Çin fırtınası çıkıyor!
1 saat önce
"Kirlilikle mücadele" politikası kapsamında dünyaya 'artık sizin atıklarınızı istemiyorum' mesajı veren Çin, 2020'nin sonuna kadar tüm katı atık ithalatının kalıcı olarak durdurmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18
"Kirlilikle mücadele" politikası kapsamında dünyaya 'artık sizin atıklarınızı istemiyorum' mesajı veren Çin
, 2020'nin sonuna kadar tüm katı atık ithalatının kalıcı olarak durdurmayı planlıyor. Bu kapsamda hurda bakır ithalatına yönelik yasaklar 1 Temmuz'da yürürlüğü girecek.
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