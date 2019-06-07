Son Dakika Haberleri: Hurda metalde Çin fırtınası çıkıyor!
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Hurda metalde Çin fırtınası çıkıyor!

1 saat önce

"Kirlilikle mücadele" politikası kapsamında dünyaya 'artık sizin atıklarınızı istemiyorum' mesajı veren Çin, 2020'nin sonuna kadar tüm katı atık ithalatının kalıcı olarak durdurmayı planlıyor.

Hurda metalde Çin fırtınası çıkıyor!, System.String[]
"Kirlilikle mücadele" politikası kapsamında dünyaya 'artık sizin atıklarınızı istemiyorum' mesajı veren Çin, 2020'nin sonuna kadar tüm katı atık ithalatının kalıcı olarak durdurmayı planlıyor. Bu kapsamda hurda bakır ithalatına yönelik yasaklar 1 Temmuz'da yürürlüğü girecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18 
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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