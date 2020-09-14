KOCAELİ Hurda minibüs bir anda alev aldı - Son Dakika

KOCAELİ Hurda minibüs bir anda alev aldı

Hurda minibüs bir anda alev aldıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan hurda minibüs bir anda alev aldı.

Hurda minibüs bir anda alev aldı KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan hurda minibüs bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde akşam saatlerinde, uzun süredir boş arazide park halinde duran, plakası ve sahibi bilinmeyen hurda minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Bakan Koca, MHP lideri Bahçeli'ye kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti