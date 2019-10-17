Son Dakika Haberleri: Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı
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Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

22 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı, System.String[]

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan TIR'lara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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