Hurda motosiklete yazılan ceza sıfır otomobile geldi - Son Dakika

Adana'da 2015 yılında aldığı otomobili 2018 yılında satan Hakan Gören, 2017 yılında Gaziantep'te hurda motosiklete kendi plakası üzerinden yazılan cezayı 2 yıl sonra öğrenince şaşkına döndü. 4 bin 830 liraya ulaşan ceza için Gören, "Yabancı uyruklu şahsa işlem yapılmış. Kullandığı hurda motosikletin şase numarasından benim plakama ulaşıp cezayı öyle yazmışlar" dedi.



Ayakkabı tamircisi Hakan Gören, 2015 yılında 01 HG 896 plakalı '0' kilometre otomobil satın aldı. 19 Ocak 2018'de ise Gören otomobilini sattı. Noterde devir işlemlerinde hiçbir sorun yaşamayan genç adam, 2019 yılında e-devlet hesabına baktığında ise plakasına yazılmış 1858 lira trafik cezasını gördü.



Bunun üzerine Adana Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü'ne giden Gören, cezanın 2017 yılında Gaziantep'te yazıldığını öğrendi. Gören, 2017 yılında Gaziantep'e gitmediğini söylemesi üzerine görevli memurlar cezayı inceledi ve 'hurda motosiklet ile ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan' ceza yazıldığını söyledi. Cezayı yazan trafik polisine de ulaşan Gören, polisten de, "Motosiklette plaka yoktu, yabancı uyruklu şahısta ise kimlik ve ehliyet yoktu. Şase numarasından senin plakana ulaştık" cevabını aldı.



Gün geçtikçe faizlenerek 4 bin 830 liraya ulaşan ceza için Hakan Gören, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi'ne de iptal için başvuruda bulundu. Oradan da 606 ve 57 lira olmak üzere 2 yargılama gideri borcu alan Gören, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.



"Hurda motosiklete yazılan ceza"



Aracını satarken karşısına borç çıkmadığını belirten Hakan Gören, "Ceza makbuzunu gidip araştırdığımda cezanın Gaziantep'te kesildiğini gördüm. Cezayı hurda motosiklete yazmışlar benim ise otomobilim var. Onlar orada hurda motosiklete ceza yazdıkları için mağduriyet yaşadım. Ehliyetsizlikten yabancı uyruklu şahsa işlem yapılmış bin 858 lira yazmışlar. Cezayı öğrendiğimde 3 binin üzerindeydi" diye konuştu.



"2 yılda sisteme işlenilmemiş"



Cezanın sisteme geç işlenilmesi nedeniyle de mağduriyet yaşadığını kaydeden Gören, "Emniyetten polis arkadaşa ulaştık ve görüşmemizde bana 'Motosiklette plaka yoktu, yabancı uyruklu şahısta ise kimlik ve ehliyet yoktu. Şase numarasından senin plakana ulaştık' dedi. Hurda motosiklete ceza yazıyorlar ama benim plakamı girdikleri için ceza bana geldi. Ben aracı sattım, satalı da 2 yıl oldu. Cezayı 1 yıl sonra sistemden öğrendim. 2 yılda sisteme işlenilmemiş" ifadelerini kullandı.



Gelirinin cezayı ödeyecek kadar yüksek olmadığını ve yetkililerden yardım beklediğini söyleyen talihsiz adam, daha sonra şunları kaydetti:



"Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdum. Orada ise 606 ve 57 lira ceza yolladım, yargılama bedelleri ve avukatlık bedeli olarak. CİMER'e de yazılı dilekçe yolladım onlardan da dönüş bekliyorum. Ceza sürekli artıyor. İtiraz etmeme rağmen cezalar üzerine artıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum." - ADANA