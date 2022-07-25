Hurda motosikletler geri dönüşümle kullanıma sunuluyor - Son Dakika
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Hurda motosikletler geri dönüşümle kullanıma sunuluyor

25.07.2022 10:42

ANTALYA'da hurda ve çekme belgeli motosikletleri ihale ile toplayıp geri dönüşümle ekonomiye kazandıran esnaf Mevlüt Eken, yılda 4 ila 5 bin arası motosikleti ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

ANTALYA'da hurda ve çekme belgeli motosikletleri ihale ile toplayıp geri dönüşümle ekonomiye kazandıran esnaf Mevlüt Eken, yılda 4 ila 5 bin arası motosikleti ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

Beyaz eşyadan kullanılmış mobilyaya, plastik masa ve sandalyelerden hurda motosiklete birçok eşyanın geri dönüşümünün sağlandığı Antalya Hurdacılar Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği bir an olsun durmuyor. Kendilerini 'ekonomi işçisi' olarak adlandıran Hurdacılar Çarşısı geri dönüşüm esnafı, 7 gün 24 saat geri dönüşüm pazarını canlı tutuyor.

Çarşı esnafından 25 yıllık geri dönüşümcü Yılmaz Arslan, açık ve kapalı depolarının motosiklet hurdalarıyla tıklım tıklım dolu olduğunu söyledi. Yılmaz Arslan ile birlikte motosiklet geri dönüşüm işi yapan Mevlüt Eken, araçların çürümek yerine değerlendirilmesinin, ülke ekonomisine ekstra katkı sağladığını aktardı. Motosikletlerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen ihalelerle alındığını anlatan Eken, şöyle konuştu: "Yedieminden ihaleyle aldığımız motosikletleri geri dönüşümle tekrar vatandaşla buluşturuyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinden çekme belgeli ve hurdalıkta bulunan araçları topluyoruz. Milli Emlak tarafından açılan ihaleleri takip ederek bu araçları buluyoruz. Hurda araçlar da burada toplanıyor. Bizler ekonomi işçiliği yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hurda olarak bahsedilen araçların yedek parçaları, çalışan ve halen trafikte olan motosikletlere yedek parça sağlıyor. Hurda olmayan çekme belgeli araçları da ücretini Milli Emlak'a ödeyerek alıp burada satışa çıkartıyoruz. Ülkemizde üretilen veya ihraç edilen hiçbir ürünün, eşyanın ziyan olmasına izin vermeyerek, ekonomimize destek oluyoruz."

Hurda araçların çeşitli nedenlerle alıcıya ulaştığını aktaran Eken, "Kimisi yedek parça için kimisi de kullanmak için araç alıyor. Kimisi evinden tarlasına gitmek için, kimisi de kullandığı aracına yedek parça sağlamak için alım yapıyor. Çekme belgeli alınan araçların bedelleri ödenerek tekrar satışa çıkartılabiliyor ve alıcı bu araçları alıp kullanabiliyor. Hurdaya çıkmış olanların ise tek amacı yedek parçalarının kullanılması" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurda motosikletler geri dönüşümle kullanıma sunuluyor - Son Dakika

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