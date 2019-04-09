Son Dakika Haberleri: Hurda Motosikletler Mkek Yolcusu

Hurda Motosikletler Mkek Yolcusu

1 saat önce

Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) gönderildi.

Hurda Motosikletler Mkek Yolcusu, System.String[]
Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) gönderildi.

Kentte farklı zamanlarda trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan bin 51 hurda motosiklet, Ünaldı Mahallesi'ndeki yediemin deposunda toplandı.

Motosikletler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile MKEK görevlileri nezaretinden vinç yardımıyla ezilerek 6 tıra yüklendi.

MKEK'nin Kırıkkale'deki hurda işleme tesislerine gönderilen hurda motosikletlerin, burada işlenerek Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında değerlendirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA

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