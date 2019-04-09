Hurda Motosikletler Mkek Yolcusu
9 dakika önce
Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) gönderildi.
Gaziantep
'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) gönderildi.
Kentte farklı zamanlarda trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan bin 51 hurda motosiklet, Ünaldı Mahallesi'ndeki yediemin deposunda toplandı.
Motosikletler, İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi ekipleri ile MKEK görevlileri nezaretinden vinç yardımıyla ezilerek 6 tıra yüklendi.
MKEK'nin Kırıkkale
'deki hurda işleme tesislerine gönderilen hurda motosikletlerin, burada işlenerek Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında değerlendirileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:35 Kaynak: AA
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