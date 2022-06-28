Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

28.06.2022 14:21
Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlere yapılan denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlere yapılan denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok hırsızlık malzemesi satın alan iş yeri sahiplerine 'Suç Eşyası Satın Almaktan' adli işlem yaptı.

Yapılan denetimlerde, işyerlerinin ikinci el malzeme alım satım belgesi düzenlemedikleri tespit edildi.

Toplam 40 iş yerine yapılan denetimlerde, işyeri çalışma ruhsatı olmayanlara ve malzeme alım satım belgesi düzenlemeyenlere gerekli idari işlemler yapıldı.

115 şahsın sorgulandığı denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. (46) yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement