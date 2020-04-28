Hurda otobüs engelliler için kafeteryaya dönüştürülüyor - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüsten kafeterya yapılıyor.

Mut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yararına geliştirilen projede, 4 yıldır atıl durumda olan otobüs, kafeterya yapılmak için bakıma alındı.

Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve öz güvenlerini arttırmayı hedefleyen proje için sanayi ustaları çalışmalara başladı.

Kaymakam Muammer Köken de hem otobüsteki çalışmaları inceledi hem de tulum giyerek otobüsün tasarlanmasına yardım etti.

Gazetecilere açıklama yapan Köken, projeyi önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Engelleri kaldırmak ve özel gereksinimli çocuklarımızın üreten birer birey olmalarını onların fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini kanıtlamak istiyoruz. Çocuklarımıza, sadece Engelliler Haftası'nda değil yaşamımızın her anında yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Proje koordinatörü Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Aydın Bütünay da çalışmaların bitmesini heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Projeyle, özel çocuklarımıza yeni iş imkanları yeni mücadeleler ve yeni umutlar kazandırarak hayata katılımlarını arttıracağız." dedi.