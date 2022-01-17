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Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler - Son Dakika

Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler

17.01.2022 19:18

Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler Genç çift, evleri haline gelen karavanla her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşıyor Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğüne kadar lüks karavan haline getirdiler "Bir gün Konyaaltı, bir gün Boğaçayı manzaramız oluyor"...

Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler

Genç çift, evleri haline gelen karavanla her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşıyor

Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğüne kadar lüks karavan haline getirdiler

"Bir gün Konyaaltı, bir gün Boğaçayı manzaramız oluyor"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Yağmur ve Mert Kaybaki çifti, hurda halde aldıkları otobüsü lüks bir karavana çevirdi. Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğünlerine kadar en ince ayrıntısına kadar düşünüp yaptıran çift, karavanlarını düğün arabası olarak da kullandı. 6 aydır evli olan ve karavanda yaşamlarını sürdüren genç çift her gün istedikleri bir manzaranın karşısında uyanmanın keyfini yaşıyor. Karavanda yaşamı herkese tavsiye eden Mert Kaybaki, "Bir gün Konyaaltı sahili bizim manzaramız olabiliyor bir gün Boğaçayı manzaramız oluyor. Yerimizi kendimiz belirliyoruz" dedi.

Antalya'da nişanlıyken aldıkları otobüsü, evlenene kadar lüks bir karavana çeviren Yağmur ve Mert Kaybaki çifti 6 aydır yaşamlarını karavanda sürdürüyor. Her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşayan çift, karavanlarına 'yeni gelin' karavanı diyor. Yeni evlenen çiftler gibi ev düzmek yerine karavan düzen çift, ailelerinden de bu konuda tam destek aldı. Genç çifte, düğünde takı yerine otobüs lastiği bile takıldı. Çiftin istediği ise güvenlikleri için Antalya'da bir karavan parkının olması.

"Karavanı büyük tutup tam zamanlı yaşayalım dedik"

Gittikleri kamplarda üşüdükleri için karavan edinmeyi düşündüklerini belirten Yağmur Şahinoğlu Kaybaki, "İlk etapta yaşamayı düşünmemiştik, çok fazla çadırla kampa gidiyorduk. En son gittiğimiz kampta çok üşüdük. Tüm arkadaşlarımızın karavanı vardı, biz çadırda kaldık. O zaman nişanlıydık biz de bir karavan edinmeyi düşündük. Düşündük ki hem eve bir masraf yapacağız hem de karavan alacağız bu çok büyük bir yük. Karavanı biraz büyük tutup direkt içinde yaşayalım dedik. Hemen bir otobüs araştırmaya başladık. Ankara'da eşimin kuzeni bu otobüsü buldu. Sonrasında getirttik Ankara'dan. Hemen otobüsü nerede yaptırabiliriz diye araştırmaya başladık. Karantinaydım o esnada sürekli otobüsün içi için çizim yaptım. En son bu halini çizdim. Karavan firmasın da onaylayınca yapım başladı" dedi.

"Bu karavana yeni gelin karavanı diyorum"

Karavanı 'yeni gelin' karavanı olarak adlandırdığını belirten Yağmur Şahinoğlu Kaybaki, " Otobüste ilgili sürekli hayal kuruyorduk. Biz de otobüsü karavana dönüştürebileceğimize emindik. İlk geldiğinde aküsü bitmişti onu değiştirdik. Birçok çürük yeri vardı onları yaptırdık. Hiç olmayacağını düşünmedim hayalimden daha güzel oldu. Ben bu karavana yeni gelin karavanı diyorum. Benim hiçbir zaman zaten bir yeni gelin evim olmazdı. Ev tutsak da zaten 1+1 minik bir ev tutar çok sade döşerdik. Yeni gelin evi kavramı olmazdı bende" diye konuştu.

"Her gün farklı bir manzara"

Ailelerden olumlu tepki aldıklarını söyleyen Mert Kaybaki," Eşimin ailesi de benim ailemde çok olumlu karşıladılar bu durumu. Normal şartlarda kızınızla karavanda yaşamak istiyorum demek her babayiğidin harcı değil ama onlarda çok anlayışlı karşıladılar. Karavanda yaşam bizim için çok keyifli. Emekli olunca yapılacak bir iş değil. Gençken yapmak daha mantıklı. Karavan parkı olmadığı için zorlanıyoruz. Bu sorunu aşınca inanılmaz keyifli. Bir gün Konyaaltı sahili bizim manzaramız olabiliyor bir gün boğaçayı manzaramız oluyor. Yerimizi kendimiz belirliyoruz. En büyük avantajı kira, elektrik ve su parası yok" şeklinde konuştu.

"Aracın tamamı bize 250 bin TL'ye mal oldu"

Otobüsten dönüşen karavanın maliyetini anlatan Mert Kaybaki," Otobüs 2007 model. İyi bir pazarlıkla 66 bin TL'ye aldık otobüsü. Normal şartlarda daha uygun bir fiyata otobüsü alıp daha uyguna mal etmekti amacımız. Tam zamanlı yaşayacağımız için arabamızda iyi olsun, içini de iyi yapalım dedik. Aracın tamamını 250 bin TL'ye mal ettik. Yağmur'un dayısı düğün hediyesi lastik taktı bize. Bir eve misafirliğe gittiğimizde bayağı bir yabancılık çekiyoruz, karavana çok alıştık. Bir çocuğumuz olursa karavanı büyütüyoruz, karavandan vaz geçmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Karavan olduğunu anlamayanlar oluyor"

Otobüsten dönüştüğü için bazen karavan olduğunu anlamayan insanlar olduğunu belirten Mert Kaybaki, "Bizim karavanda yaşadığımızı gören çevredeki insanların tepkileri çok olumlu oluyor. Merak ediyorlar, içeriyi görmek, tanışmak istiyorlar. Genel olarak olumlu ama karavan olduğunu anlamayanlar da oluyor otobüsten dönüştüğü için. Yolda giderken beni durdurup "Çallı'dan geçiyor mu?" diye soranlar oluyor. Bir keresinde de karavanın dışındaki ceylanlara bakıp "Orman Bakanlığı değil mi?" dedi. Böyle değişik tepkiler alıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler
Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler
Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler

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Türk Lirası, Konyaaltı, Antalya, Düğün, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hurda otobüsü 'yeni gelin' karavanına çevirdiler - Son Dakika


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