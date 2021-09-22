HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

Olay, merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. Köyde hurda halindeki otomobilin içine giren yavru köpek vites boşluğundaki bölüme kafasını sıkıştırdı. Köpek seslerini duyan köy muhtarı Ömer Kırtay, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Köpek daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

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