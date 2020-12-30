Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı - Son Dakika

Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı

30.12.2020 15:47
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı, System.String[]

ANTALYA'da hurdacıdan aldığı otomobili, iddia üzerine 11 bin okey taşıyla kaplayıp test sürüşü yapan Murat Tokmak'a, 2 bin 605 lira ceza yazıldı.

ANTALYA'da hurdacıdan aldığı otomobili, iddia üzerine 11 bin okey taşıyla kaplayıp test sürüşü yapan Murat Tokmak'a, 2 bin 605 lira ceza yazıldı.

Antalya'da daha önce tavanını kestiği araca yaptığı havuza girerek, daha sonra da başka bir aracın bagaj kısmında mangal yaparak trafikte seyreden, son olarak da koltuktan yaptığı motosiklet ile caddelerde gezen oto aksesuarcısı Murat Tokmak, bu kez hurdacıdan aldığı otomobili 11 bin okey taşıyla kapladı. Otomobilin üzerine de okey ıstakalarını koyan Tokmak, iş yeri önünde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikteki diğer sürücüler ve çevredekiler okey taşlarıyla kaplı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Murat Tokmak'a 2 bin 605 lira ceza uyguladı. Trafikten menedilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

TOPLAM 11 BİN LİRAYA MALOLDUMurat Tokmak, okey oynarken girdiği iddia üzerine otomobili okey taşlarıyla kapladığını anlatıp, "Sözümü tuttum" dedi. Hurdacıdan 4 bin liraya 1974 model otomobili pandemiden dolayı kapanan bir kıraathaneden de 7 bin liraya 11 bin okey taşı ile 65 ıstaka aldığını aktaran Tokmak, "İş yerimin önünde taşlar düşüyor mu diye test sürüşü yaptım" diye konuştu.DAHA ÖNCE DE ÇEŞİTLİ CEZALAR ALDI

Antalya'da 2017 yılında şans oyunundan 15 milyon 250 bin ikramiye kazanan Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesip aracın içini havuz haline getirmişti. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak'a, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 2 bin 500 lira ceza uygulandı. Tokmak, bir süre sonra aldığı aynı model otomobilin tavanını keserek, iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Aracında trafikte mangal yapan Tokmak'a, 6 bin lira ceza kesildi


Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı

Murat Tokmak, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı - Son Dakika


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