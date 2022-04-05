Hurda otomobiller alev alev yandı - Son Dakika
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Hurda otomobiller alev alev yandı

05.04.2022 15:08

Hurda otomobiller alev alev yandı Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta yangın çıktı.

Hurda otomobiller alev alev yandı

ISPARTA - Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta yangın çıktı. Hurda otomobillerin alev aldığı yangından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuşan çöpler şiddetli rüzgarın etkisiyle hurdalıkta bulunan otomobillerin üzerine sıçradı ve bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin oluşturduğu dumanların metrelere ulaşmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına hızla müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı
Hurda otomobiller alev alev yandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda otomobiller alev alev yandı - Son Dakika


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