KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı - Son Dakika

KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı

27.03.2021 11:44

Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptıKONYA'nın Sarayönü ilçesinde, yaşayan çiftçi Mustafa Zügül Karabaş (39), topladığı hurda malzemelerden evinin garajında mini traktör yaptı.

Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, yaşayan çiftçi Mustafa Zügül Karabaş (39), topladığı hurda malzemelerden evinin garajında mini traktör yaptı. 10 vitesli mini traktör, arkasına bağlanan büyük römorkları çekebiliyor. Mini traktörü boş zamanlarını değerlendirerek 1 yılda tamamlayan Karabaş, 'Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım. Büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarı ATV yarı traktör de diyebiliriz. Ruslar ve Almanlar, bir atölyeden helikopter çıkartabiliyorsa biz de bu yeteneğe, bilgi ve beceriye sahibiz. Biz onların da önüne geçmemiz gerekiyor. İmkanım olursa, bir hava aracı da icat etmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa zaman da bulabilirsek hava aracı yapmayı düşünüyorum. Bize uygun bir proje olursa da Teknofest'e de katılmayı düşünüyorum" dedi.

Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Zügül Karabaş, topladığı hurda malzemelerle evinin garajındaki hobi atölyesinde 10 vitesli mini traktör yaptı. Yaklaşık 1 yılda fırsat buldukça atölyesinde topladığı parçaları bir araya getiren Karabaş, Saatte 50 kilometreye ulaşabilen mini traktörüyle büyük römorkları ve su tankerini çekiyor. Süspansiyon ve amortisör özellikleriyle konforlu bir sürüş sunduğunu söyleyen Karabaş, 'Mini traktörün Kendine özgü özellikleri var. Ön tarafları süspansiyonlu, arka taraflar da amortisörlü. Bu özellikleriyle arazide çok daha konforlu sürüş imkanı sağlıyor. 300 kiraz ağacımız var oranın çapalama işi elle yapılıyordu. Oradan bir ihtiyaç doğdu. Çiftçilik işlerimizde de büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarı ATV yarı traktör de diyebiliriz bu araca. Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım. Yaklaşık 1 yıldır uğraşıyordum bu hale geldi. Gören çiftçi arkadaşlarımızın da hoşuna gidiyor bize de aynısından yap diyorlar. Ama el emeği olduğu için zaman alıyor. Çünkü deneme yanılma yöntemiyle sonuçlar elde ediyorsunuz" dedi.

'İMKANIM OLURSA HAVA ARACI YAPACAĞIM'

Paramotor gibi bir hava aracı da yapmayı planladığını söyleyen Mustafa Zügül Karabaş şöyle dedi: 'Hurdaya çıkan otomobillerin şanzımanı, diferansiyeli, direksiyon kutusu gibi parçaları toplayıp, monte ettim. 8 ileri, 2 geri olmak üzere toplamda 10 vitesli bir araç. Daha da özelliklerini geliştirmeyi düşünüyorum. Seyahat ve gezi amaçlı da kullanabiliyoruz. Çünkü sürüşü keyif veriyor. İmkanım olursa, bir hava aracı da icat etmeyi düşünüyoruz. Paramotor gibi bir araç. Nasip olursa zaman da bulabilirsek hava aracı yapmayı düşünüyorum. Bize uygun bir proje olursa da Teknofest'e de katılmayı düşünüyorum. Ruslar ve Almanlar, bir atölyeden helikopter çıkartabiliyorsa biz de bu yeteneğe, bilgi ve beceriye sahibiz. Biz onların da önüne geçmemiz gerekiyor."

(

KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı
KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı
KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı
KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı

Almanlar, Sarayönü, Traktör, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular         
09:20
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Hurda parçaları birleştirdi, garajında mini traktör yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei