Hurda parçaları ile 400 kiloluk 'deniz kızı' heykeli yaptı - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, oto ve motosiklet hurda parçaları ile 400 kilo ağırlığında 'deniz kızı' heykeli yaptı.

Reyhanlı'da yaşayan mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı bilye, yay, buji, dişli gibi oto ve motosiklet yedek parçaları ile 400 kilo ağırlığında, 3 metre eninde, 2 metre yüksekliğinde 'deniz kızı' heykeli yaparak çalışmalarına bir yenisini ekledi.

At, geyik, flamingo, tavus kuşu, el, insan figürü, küçük hayvan heykelcikleri yaptığını anlatan Altınorak, amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın öncülüğünü yaptığı 'Sıfır Atık' projesini desteklemek olduğunu söyledi. Altınorak, "Bu nedenle çeşitli yerlerden topladığım hurda parçaları ile heykeller yaparak 'Sıfır Atık' projesine destek verdim. Ben bu sanatsal çalışmayı yaptım, herkes yapabilir, herkesin sıfır atık projesini desteklemesini arzu ediyorum. Çalışmalarım devam edecek" dedi.SAHİLDE SERGİLENECEK

Heykelini 2 ayda tamamlandığını belirten Altınorak, deniz kızı heykelinin Adana Karataş Belediyesi tarafından istendiğini, sıfır atık projesine destek amaçlı sahilde sergileneceğini de sözlerine ekledi.