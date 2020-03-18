Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı - Son Dakika
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Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı

6 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.

Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.

Uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren Mervan Altınorak, bu defa hurdalardan 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı. Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları; baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" dedi.Eserin boyunun 182, eninin ise 110 santim, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilo olduğunu söyleyen Altınorak, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.


Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:57 Kaynak: DHA

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