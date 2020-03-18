Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı - Son Dakika
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Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı

16 dakika önce

Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.

Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.

Uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren Mervan Altınorak, hurdalardan bu defa 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı. Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları; baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" dedi.

Eserin boyunun 182 cm ve eninin ise 110 cm, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilogram olduğunu söyleyen Altınorak, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.

Hurda parçalarından, 1970'li yılların video kamerasını yaptı

Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
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