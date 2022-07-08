HURDA SATTIKLARI İŞ YERİ SAHİBİNİ, 3 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER - Son Dakika
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HURDA SATTIKLARI İŞ YERİ SAHİBİNİ, 3 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

08.07.2022 16:33

BURSA'da Mustafa Yakut'un (59), sahibi olduğu hurdalık deposunda darbedilip, başına sert cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili R.Ö. (17) ve Ferhat Tuna (20) gözaltına alındı.

BURSA'da Mustafa Yakut'un (59), sahibi olduğu hurdalık deposunda darbedilip, başına sert cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili R.Ö. (17) ve Ferhat Tuna (20) gözaltına alındı. Hurda sattıkları Yakut'un cebinde gördükleri paraları almak için cinayeti işlediklerini itiraf eden ve tutuklanan şüphelilerin 3 bin TL çaldığı, daha önceden de 'hırsızlık' suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki hurda deposunda meydana geldi. Orhan Yakut, defalarca telefonla aramasına rağmen babasına ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine depoya giden polis ve sağlık ekipleri, iş yeri sahibi Mustafa Yakut'un hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut'un öldüğü belirlendi. Yakut'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DEPOYA GELİP HURDA SATMIŞLAR

Eşini 2 yıl önce kaybeden, 5 çocuk babası Yakut'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 20 kişiyi sorguladı. Ekipler, Yakut'un cansız bedeninin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. ve Ferhat Tuna'nın depoya gelip, hurda sattığı bilgisine ulaştı. Kimlik bilgilerinden araç kiraladıkları belirlenen şüpheliler, araçtaki takip sistemiyle yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularında suçu itiraf eden şüpheliler, hurda satarken cebinde para gördükleri Mustafa Yakut'u tel örgüden atlayıp, depoya girerek başına sert cisimle vurup, darbettiklerini ve üzerindeki 3 bin TL'yi aldıklarını söyledi. Sorgularının ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen R.Ö. ve Ferhat Tuna, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin daha önceden de 'hırsızlık' suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HURDA SATTIKLARI İŞ YERİ SAHİBİNİ, 3 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: HURDA SATTIKLARI İŞ YERİ SAHİBİNİ, 3 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER - Son Dakika
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