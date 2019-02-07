Son Dakika Haberleri: Hurda Sıralar Öğrencilerin Ellerinde Yeniden Hayat Buluyor

Hurda Sıralar Öğrencilerin Ellerinde Yeniden Hayat Buluyor

39 dakika önce

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Gazi Ortaokulunda hurda sıra, masa ve sandalyeler öğrenciler tarafından tamir edilerek yeniden kullanılır hale getiriliyor.

Hurda Sıralar Öğrencilerin Ellerinde Yeniden Hayat Buluyor, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Gazi Ortaokulunda hurda sıra, masa ve sandalyeler öğrenciler tarafından tamir edilerek yeniden kullanılır hale getiriliyor.

İlçenin Çınar Mahallesi'nde, 230 öğrencinin öğrenim gördüğü Gazi Ortaokulu tarafından "Biz Bir Okul Hayal Ettik" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, ders dışı zamanlarda çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelen ve depoya kaldırılan hurda sıra, masa ve sandalyeleri okulun bahçesinde onarıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi başlatan okul idaresini kutladığını belirterek, proje sayesinde eskimesi üzerine depoya kaldırılan sıra, masa ve sandalyelerin onarılarak yeniden kullanılır hale getirildiğini söyledi.

Zaman zaman velilerin de destek verdiği projenin tüm okullara örnek olmasını beklediklerini ifade eden Çulfaz, proje sayesinde hurda eşyaların yeniden okulda kullanıldığını, böylelikle ekonomik anlamda tasarruf sağladıklarını kaydetti.

Beden eğitimi öğretmeni Bayram Çıtak ise sürekli birilerinden para toplamak, devletten kaynak tüketmek yerine atıl durumdaki kaynakları yeniden kullanıma sunmayı amaçladıklarını, bunda da başarılı olduklarını aktardı.

Çıtak, proje sayesinde öğrencilerin tasarrufu öğrendiğini ve güzel bir alışkanlık edindiğini söyledi.

Hurdacı düşük fiyat verdi

Daha önce okuldaki hurda malzemeleri, gerekli işlemleri yaptıktan sonra hurdacıya satmayı düşündüklerini anlatan Çıtak, "Hurdacı bize çok düşük, yani 250-300 lira gibi bir fiyat verebileceğini ifade etti. Biz de bunun üzerine satmaktan vazgeçtik. Buradan yola çıkarak projemizi hayata geçirdik." dedi.

Öğrenciler de proje sayesinde eski sıra, masa ve sandalyeleri onararak tamir etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Perşembe, Ordu, Güncel
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