Hurda sökümü yaptığı esnada çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hurda sökümü yaptığı esnada çatıdan düşerek hayatını kaybetti

24.04.2022 12:19
Hurda sökümü yaptığı esnada çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çatıda hurda sökümü yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çatıda hurda sökümü yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki evin çatısında bulunan hurdaları sökmek isteyen 45 yaşındaki Erhan Geçili, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geçili, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Geçili'nin cenazesinin Niğde'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - SAKARYA

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Gazipaşa, Kocaeli, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda sökümü yaptığı esnada çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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