Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı - Son Dakika
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Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı

21.03.2022 13:58
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki hurda toplayan araç, bilinmeyen bir sebeple yanıp küle döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki hurda toplayan araç, bilinmeyen bir sebeple yanıp küle döndü. Araç sürücüsü, yanmaya başlayan aracını yoldan boş alana sürdükten sonra 3 yaşındaki oğluyla dışarı atlayıp canını kurtardı. Aracının yanmasını kucağındaki oğluyla birlikte üzüntü içerisinde izleyen sürücü, ekmek teknesiyle birlikte her şeyini kaybettiğini söyledi.

Herdford Caddesinde Titreyengöl istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Serkan Candar'ın kullandığı 06 VRT 64 plakalı hurda yüklü kamyonet, çevreyolu köprüsüne 200 metre mesafede yanmaya başladı. Araç sürücüsü, aracı yoldan ırmak kenarındaki boş alana getirdikten sonra araçta bulunan 3 yaşındaki oğluyla birlikte araçtan atlayıp uzaklaştı.

Araç bir anda alev topuna dönerken, aracın üzerinde bulunan buzdolabı, çamaşır makinası ve yataktan oluşan hurdalar çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın üzerinden aşağıya atıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Tüm müdahalelere rağmen araç ve üzerindeki hurdalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Aracının ön kısmandan hareket halindeyken duman çıktığını, kısa süre sonra aleve dönüştüğünü belirten Serkan Candar "Ben hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Arabam da benim ekmek teknem. Aracım yanmaya başlayınca başka araçlara zarar vermemek için buraya boş alana getirdim ve oğlumu da alıp araçtan uzaklaştım. Canımızı zor kurtardık. Arabam ve malzemelerim yandı. Ben bittim" dedi.

İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından Serkan Candar, vatandaşların da yardımıyla araçtan etrafa saçılan hurdaları, kamyonetin üzerine topladı.

(İHA)

Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı
Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Kamyonet, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hurda taşıdığı kamyonet alev alev yandı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte canını zor kurtardı - Son Dakika


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