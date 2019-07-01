Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
56 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Bitkin halde olan at, sahipleri tarafından götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde hurda toplandığı sırada sıcak havaya ve yorgunluğa dayanamayan at bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen ve kalkamayan at, başka bir at arabasına bindirilerek götürüldü.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, bitkin halde olan atın akıbeti ise bilinmiyor. - HATAY
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