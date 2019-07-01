Son Dakika Haberleri: Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
Son Dakika Genel Haber

Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

1 saat önce

- Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

- Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Bitkin halde olan at, sahipleri tarafından götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde hurda toplandığı sırada sıcak havaya ve yorgunluğa dayanamayan at bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen ve kalkamayan at, başka bir at arabasına bindirilerek götürüldü.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, bitkin halde olan atın akıbeti ise bilinmiyor.
Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün günü damada kanlı infaz! Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]