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Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ - Son Dakika

Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ

21.01.2022 15:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eskişehir'de hurda topladığı 3 tekerlekli motosikleti çalınan Zeliha Akbulut'a (53) destek olup yeni motosiklet hediye etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eskişehir'de hurda topladığı 3 tekerlekli motosikleti çalınan Zeliha Akbulut'a (53) destek olup yeni motosiklet hediye etti. Bakan Kurum'un kendisine hayatındaki ilk hediyeyi verdiğini ifade eden Akbulut, 'Daha önce kimseden hediye almadım. Yaş günümü dahi unuttular. Sağ olsun gönüllerine düşmüş, beni görmüşler' dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Şehit Haydar Kara Sokak'ta oturan ve eşinin KOAH hastalığı nedeniyle geçimini motosikletle hurda toplayarak ve apartman temizliğine giderek sağlayan Zeliha Akbulut'un 3 tekerlekli motosikleti, 13 Ocak'ta Eski Bağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta park halindeyken çalındı. Motosikletin çalınma anı ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri başlattığı soruşturmada motosikleti parçalanmış şekilde buldu.

'GÜNLERCE AĞLADIM'

Zeliha Akbulut'un motosikletinin çalındığını öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aracılığıyla Akbulut'a yeni motosikleti verildi. İl Müdürü Hikmet Çelik'ten yeni motosikletini teslim alan Akbulut, 'Ben geri dönüşüm malzemeleri topluyorum ayrıca apartmanda merdiven temizliği yapıyorum. Eşim hasta olduğu için çalışamıyor. Patronumun geri ödemek şartı ile bana yardım ederek aldığı motosikletim park halindeyken çalındı. Ben sabah gittiğimde motorumu yerinde göremedim. 'Acaba arkadaşım mı aldı motoru' dedim. Sonra anahtar ve ruhsatın bende olduğu aklıma geldi. Karakola gidip, müracaat ettim. Polisler kamera görüntülerine baktılar. Hırsızlar, ekmek teknemi çalıp, beni zor durumda bıraktı. Eve ekmek götüremez oldum. Üzüntümü nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bunu ancak yaşayan bilir. Günlerce ağladım, psikolojim bozuldu, sırtımda yaralar çıkmaya başladı. Eşim de ben üzülüyorum diye, üzüldü. Sonunda dün haber aldım, motorum bulunmuş ama parçalanmış' dedi.

İLK HEDİYE

Bakan Kurum'un hediye ettiği motosikleti aldığında gözleri dolan Akbulut, çok mutlu olduğunu söyledi. Yeni motosikletin kendisi için çok büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden Akbulut, 'Çok mutluyum, sevincimi tarif edemiyorum. Yeni motorumun üzerinde oturuyorum şu anda. İnşallah hayırlı olur. Açıkçası böyle bir hediye beklemiyordum. Bana sürpriz oldu. Hayatımda aldığım ilk hediye bu. Daha önce kimseden hediye almadım. Yaş günümü dahi unuttular. Sağ olsun gönüllerine düşmüş, beni görmüşler. Bana bunu layık görmüşler, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, gönül dostlarına çok teşekkür ediyorum. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Şu an sevincimden ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Bir haftadır ağlıyorum, gözümde yaş kalmadı. Bundan sonra sayenizde hep güleceğim inşallah. Biliyorum ki bundan sonra devletim benim yanımda. Bundan sonra geceleri rahat uyuyacağım' diye konuştu.

Zeliha Akbulut'un motosikletini teslim eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ise, 'Geçen hafta yaşanan Zeliha ablamızın bu olayı hepimizi üzdü. Dün itibarı böyle bir hediye gönderdiler. Böyle bir şeye vesile oldukları için Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İki damla göz yaşımızın devlet büyükleri tarafından görülebiliyor olması, bugün Zeliha ablamızın yüzünün gülüyor olması bizi inanılmaz mutlu etti' dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için başlatılan soruşturması sürüyor.

Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ
Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Motosiklet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | HURDA TOPLADIĞI MOTOSİKLETİ ÇALININCA AĞLAYAN KADIN, BAKAN KURUM'UN HEDİYESİYLE SEVİNDİ - Son Dakika
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