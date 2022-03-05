Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar - Son Dakika
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Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar

05.03.2022 14:16

ANTALYA'da Salih Üzümcü (24) ve Hasan Yahya (25), hurda toplamak için girdikleri 8 metre derinliğindeki drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldı.

ANTALYA'da Salih Üzümcü (24) ve Hasan Yahya (25), hurda toplamak için girdikleri 8 metre derinliğindeki drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, iki genci, girdikleri noktadan 3 bin 720 metre uzaklıktaki mazgaldan çıkarıp kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 8 metre derinliğindeki drenaj kanalından ses geldiğini fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yol ortasında bulunan drenaj kanalının mazgalını açtı. Aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan Hasan Yahya'nın yukarı çıkması için yardımcı oldu. Ancak Salih Üzümcü, aşağıda bisikletin bulunduğu ve yukarıda gözaltına alınma korkusundan yukarıya çıkmak istemediğini belirtti. Yeniden kanala inen itfaiye amiri, Salih Üzümcü'yü ikna edip yukarıya çıkmasını sağladı. Üzümcü'nün yanında bulunan bisikleti mazgal kapağına sığmayınca sökülmek suretiyle kanaldan çıkartıldı.Polis merkezine götürülen Hasan Yahya ile Salih Üzümcü, hurda toplamak için 3 bin 720 metre uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'nden mazgala girdiklerini daha sonra yönlerini kaybedip mahsur kaldıklarını anlattı. İki arkadaşın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.


Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
YORUMLAR
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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar - Son Dakika


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