Hurda toplarken ölümde, 4 kişinin 6'şar yıl hapsi istendi - Son Dakika

İZMİR'de Uğur Sürücüoğlu'nun (35) kentsel dönüşüm için boşaltılan binada hurda toplarken elektrik akımına kapılmasında kusuru bulunduğu ileri sürülen 3'ü mülk sahibi 4 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ölen Sürücüoğlu'nun da 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Olay, 21 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6051'inci Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 8 katlı bina, 1 daire hariç boşaltılırken, yıkım süreci için mülk sahiplerinden oluşan komisyon kuruldu. Komisyonun başkanlığını H.M.E. yaparken, B.D. ise yardımcısı oldu. K.E. de komisyonda yer aldı. Komisyon üyeleri, binanın boş olması sebebiyle A.U. ve J.A.A'yı bekçi olarak işe aldı. İddiaya göre üyeler, bekçilere hurdaları toplama serbestliği de tanıdı. Gündüz bekçisi A.U.'nun birlikte hurda topladığı arkadaşı Uğur Sürücüoğlu, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Uğur Sürücüoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın mülk sahiplerinden oluşan komisyondaki 3 kişi ile hurda toplama serbestliği verilen bekçi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, komisyon üyelerinin hurda toplanacak alanda gerekli ve yeterli önlemleri almadıkları belirtildi. İddianamede, elektrik aboneliği sonlandırılmadan ve enerji kesintisini sağlanmadan söz konusu binada hurda toplanmasını önlemeleri gerektiğine dikkat çekilen komisyon üyelerinin, bu nedenle olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.SÜRÜCÜOĞLU DA KUSURLU BULUNDUİddianamede, Uğur Sürücüoğlu'nun, hurda toplama işinin verildiği A.U.'ya yardım ettiğinin de anlaşıldığı belirtildi. Sürücüoğlu ve arkadaşı A.U.'nun elektrik işlerini yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddianamede vurgulandı. Elektriğin tehlikesinin farkında olup kendisi bu konuda çalışma yapmayan A.U., Sürücüoğlu'na bu konuda engel olmadığı gerekçesiyle, hayatını kaybeden Sürücüoğlu'nun da 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu bulunduğuna iddianamede yer verildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller sonunda savcı, komisyon üyeleri B.D., H.M.E. ve K.E. ile bekçi A.U.'nun 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sürücüoğlu'nun avukatı Oğuzhan Bizkevelci, adalete güvendiklerini söyleyerek, "Tamamlanan soruşturma kapsamında savcı, 4 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istedi. Biz de bu olayda dahli olanların cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.