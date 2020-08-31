Hurda toplayan kardeşlerin bayrak sevgisi - Son Dakika

- Gönülleri fetheden çocukların zorlu yaşamı

Hurda toplayan kardeşlerin bayrak sevgisi

VAN - Van'da çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak gönülleri fetheden Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, zor şartlarda gece geç saatlere kadar çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmamıştı. Kardeşlerin çöpte buldukları üç bayrağı tel örgülere asarken bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve günlerce konuşulan görüntüler, izleyenleri hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

Bundan üç yıl önce Hakkari'den çocuklarının eğitimi için Van'a taşınan Şemsettin ve Seyran Duman çifti geçim sıkıntısı yaşadı. Güvenlik korucusu olarak ailesine tek başına bakan baba Şemsettin Duman'a çocukları Yunus ve Argeş destek verdi. İki kardeş ise her gün bindikleri üç tekerlekli bisikletle gece geç saatlere kadar çöpte buldukları karton, plastik ve hurda malzemesini satarak ailesine katkıda bulunuyor. Türkiye'yi gururlandıran kardeşlerin yaşantısı ve azmi ise duygulandırıyor.

İHA muhabire konuşan 12 yaşındaki Argeş Duman, gece 02.00 sıralarına kadar çalıştıklarını ve günlerinin çok zorlu geçtiğini belirtti. Eve çok yorgun geldiklerini ifade eden Duman, "Babam Hakkari'de çalışıyor. Görev yerinin Van olarak değiştirilmesini istiyoruz. Evimiz berbat. Bir deprem olsa korkuyoruz ki evimiz yıkılacak" dedi.

"Bayrağı sevgi ve saygımızdan dolayı astık"

Çöpte fark ettikleri bayrağı sevgiden ve saygıdan dolayı astıklarını dile getiren Duman, "Bayrağımızı çok seviyoruz. Biz bayrakları asarken bizi fark eden biri video çekmiş. Çektiği videoyu da sosyal medyada paylaşmış. Aradan bir gün geçince evimize polisler geldi. Polisleri ilk gördüğümüzde korkmuştuk. Konuşunca korkumuz geçti. Abim çöpte bir gazete içinde olan biri küçük 3 bayrağı asmamı istedi. Ben de astım" diye konuştu.

İşlerinin çok zor olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Yunus Duman ise sokak sokak hurda aradıklarını ve gece 02.00-03.00 sıralarında eve geldiklerini dile getirdi.

(YLM-MSA-Y)