Hurda toplayanlar denetlendi - Son Dakika
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Hurda toplayanlar denetlendi

06.07.2022 14:35
Hurda toplayanlar denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çekçek ve motosiklet ile hurda toplayan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, 121 araç ile 191 şahıs sorgulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çekçek ve motosiklet ile hurda toplayan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, 121 araç ile 191 şahıs sorgulandı. Usulsüzc geri dönüşüm toplayan 8 kişiye de 4 bin 648 para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde; 191 şahıs ile 121 araç sorgulanırken, 19 motosikletli ve 19 seyyar çekçek incelendi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere 20 bin 279 TL trafik cezası yazılırken, usulsüzce geri dönüşüm toplayan 8 kişiye belediye görevlilerince toplam 4 bin 648 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca, 13 çekçek diye tabir edilen araca ve toplanan malzemelere belediye görevlilerince el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurda toplayanlar denetlendi - Son Dakika

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