Son Dakika Haberleri: Hurda toplayanlar kayıt altına alınacak
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Hurda toplayanlar kayıt altına alınacak

18 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, hurda ve geri dönüşümü olan atıkları toplayanlar kayıt altına alınacak.

Hurda toplayanlar kayıt altına alınacak, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, hurda ve geri dönüşümü olan atıkları toplayanlar kayıt altına alınacak. Belediyeden gerekli izinleri alacak olanlara yaka kartı ve numaralı yelek verilecek.
Körfez Kaymakamlığı, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların başvurularını değerlendirerek, özellikle hırsızlık suçu olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla geri dönüşümü olan atıkları toplayanlarla ilgili olarak kararlar aldı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can'ın imzasının bulunduğu karara göre, hurda ve atık toplayanlar bundan sonra 08.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verilen bölgede çalışacak. Atık ve hurda toplayacaklar, Zabıta Müdürlüğü'ne başvurarak, gerekli izinleri alarak, bilgileri kayıt altına alınarak, bilgileri polis ve jandarma ile paylaşılacak.
YAKA KARTI VE YELEK VERİLECEK
İzin verilen kişilere belediye tarafından içerisinde faaliyet bölgesini de gösterecek yaka kartı verilecek. Ayrıca belediye tarafından hazırlanacak görünürlüğü ve tespiti kolaylaştıracak olan yelekler verilecek, ön ve arkasında numara olan bu yeleklerle sahada çalışılacak. Yeleklerin başkaları tarafından kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Yeleğini başkasına kullandıran kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Alınan karar doğrultusunda zabıta, polis ve jandarma gerekli kontrollerde bulunarak, belirtilen hususlara uymayanların çalışmasına izin verilmeyerek, haklarında işlem yapılacak.


Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
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