Hurda Tüpten Sızan Gazdan 5 Kişi Zehirlendi
13 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hurda deposundaki mutfak tüpünden sızan gazdan 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde hurda deposundaki mutfak tüpünden sızan gazdan 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D.'ye ait hurda deposunda iddiaya göre, mutfak tüpünden gaz sızıntısı oldu. Depoda bulunan 5 işçi sızan gazdan zehirlendi. İşçiler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca durumu yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen AFAD
ve İtfaiye
ekipleri çevre güvenliğini alarak çevredeki işyerlerini boşalttı. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen Emre Dağ (15), Mustafa Dağ(30), Abdulvahap Ara (18), Bedir Yayla(50) ve Hasari Sağlık (48)'ı Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:26 Kaynak: DHA
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