Son Dakika Haberleri: Hurda ve Atıklarla Dereyi Kirleten 6 Suriyeliye İşlem

Hurda ve Atıklarla Dereyi Kirleten 6 Suriyeliye İşlem

23 dakika önce

ANTALYA'da çöpten topladıkları hurda ve atık maddeleri Azmak Deresi'nde yığınak yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Hurda ve Atıklarla Dereyi Kirleten 6 Suriyeliye İşlem, System.String[]
ANTALYA'da çöpten topladıkları hurda ve atık maddeleri Azmak Deresi'nde yığınak yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Katı atık maddeleri kepçelerle kamyonlara yüklenirken, 6 Suriyeli hakkında işlem yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta ekipleri ve Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, hurda atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 999 Sokak'ta bulunan Azmak Deresi'nde yığınak yapılan ormanlık alana operasyon düzenlendi. Operasyonda, katı atık toplamakta kullanılan el arabası, motosiklet arkasına takılan römork ile çuvala el konulurken, 6 Suriyeli hakkında yasal işlem yapıldı. Alan, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel
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