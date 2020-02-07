Hurda ve kağıt atık toplamada yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Hurda ve kağıt atık toplamada yeni dönem başlıyor

7 saat önce

Kocaeli Valiliği tarafından yayınlanan genelge de hurda ve kağıt toplayıcılara izin alma şartı getirildiKocaeli genelinde huzur ve güven ortamının korunması, özellikle hırsızlık suçu olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin temini sağlanması amacıyla, hurda ve atık...

Hurda ve kağıt atık toplamada yeni dönem başlıyor, System.String[]

Kocaeli Valiliği tarafından yayınlanan genelge de hurda ve kağıt toplayıcılara izin alma şartı getirildi


Kocaeli genelinde huzur ve güven ortamının korunması, özellikle hırsızlık suçu olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin temini sağlanması amacıyla, hurda ve atık kağıt toplayan şahısların faaliyetlerine ve kayıt altına alınmalarına yönelik Kocaeli Valiliği tarafından genelge yayınlandı.


Genelgenin uygulamaya konulması amacıyla çalışmalara başlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ilk koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya genelge kapsamında görevli olan kurum temsilcileri; Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Umur, Temizlik İşleri Müdürü Senay Altıntaş, Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Akıner, İlçe Jandarma Komutanlığı Uzman Çavuş Zahir Soyutemiz ve Gebze Kaymakamlığı adına Eyüp Güney katılım sağladı.


İlçe sınırları içerisinde hurda ve atık toplayan şahıslar, ilgili genelge gereği Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurarak toplama izni alacak. Uygulama kapsamında toplama izni alanlara Gebze Belediyesi tarafından ücretsiz yaka kartı ve yelek verilecek. İzni olmayan kişiler, ilçede atık toplama işlemi yapamayacak. Gebze Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri tarafından ilk aşamada; genelgenin duyurulması ve uygulanmaya başlaması için hurda ve atık kağıt toplayıcıları ve atık kabulü yapan işyerlerine yönelik tebligatta bulunulacak. İlçede Zabıta ve Kolluk Kuvvetlerince yapılacak denetimlerde, genelgeye uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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