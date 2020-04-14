Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale- İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Hamit Çelik'in kullandığı hurda yüklü 35 AU 4713 plakalı kamyon, Nusratlı rampalarda şarampole devrildi. Kazada sürücü Çelik yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen hurda parçaları ise Ayvacık ve Küçükkuyu belediyeleri itfaiye ekiplerince temizlendi. Kazada yaralanan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Hamit Çelik, Çanakkale, Ayvacık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:23 Kaynak: İHA

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