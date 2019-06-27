Hurda yüklü kamyon tehlikeye neden oldu
18 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlikeye neden oldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesi Kahramanmaraş
karayolu üzerinde kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlikeye neden oldu. Malatya
istikametinden Kahramanmaraş istikametine doğru giden hurda yüklü kamyon Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Kamyona yüklenen ağırlığın sağ tarafa baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü. Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti. Hurda yüklü kamyon trafik polisleri tarafından Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Trafik polisleri aşırı yüklenen hurda malzemelerinin belirtilen seviyeye kadar boşaltılması sonrasında kamyonun ilerlemesine izin verdi. - ADIYAMAN
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