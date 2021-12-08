Hurda yüklü kamyonet alev topuna döndü - Son Dakika

Hurda yüklü kamyonet alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde hurda yüklü bir kamyonet yandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Kalecik yolu Akyurt mevkiinde meydana gelen olayda seyir halindeki hurda yüklü kamyonette elektrik sistemindeki arızadan yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına park ettiği kamyonettik yangın kısa sürede büyüdü. Kamyonet adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangına can kaybı olmadığı öğrenildi.