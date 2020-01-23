Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü kamyonet, sulama kanalına uçtu.

Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü kamyonet, sulama kanalına uçtu. Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü kamyonet yanmaya başlayınca kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu.


Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Muhammed'in kullandığı 68 MA 0190 plakalı kamyonet, Atatürk Kültür Merkezi arkasında seyir halinde hurda kağıt topladığı sırada bir anda yanmaya başladı. Kamyoneti 4081 Sokak'a yönlendirdikten sonra kamyonetten atlayan ve kamyonetin üzerinde bulunan hurda kağıt torbasını da aşağıya atan Ahmet Muhammed, kazayı yaralanmadan atlattı. Kamyonet, DSİ'ye ait sulama kanalının kenarındaki bariyerleri parçalayarak kanala uçtu.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler, kanalda yanmaya devam eden kamyonete müdahalede bulunarak söndürdü. Trafik ekiplerine kazayı anlatan Ahmet Muhammed, kağıt topladığı sırada kamyonetin aniden yanmaya başladığını, kamyonetten atlayarak kurtulduğunu ve kamyonetin kanala uçtuğunu söyledi. - ANTALYA

Ahmet Muhammed, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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