İzmir'de hurda yüklü tır devrildi : 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir Çevre Yolu'nda Bornova yönüne giden Ergun Durgut (30) yönetimindeki 35 ALN 497 plakalı hurda yüklü tır, devrildi.
Kazanın etkisiyle dorsede bulunan hurdalar yola dökülürken tır sürücüsü yaralandı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik akışı, yola dökülen hurdalar nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:50 - Kaynak: AA
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