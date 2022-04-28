Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı

28.04.2022 23:18

Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırın kabininde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdürrahim G. idaresindeki 11 AAF 968 plakalı hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Tır sürücüsü ise kabinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı
Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Dilovası, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü tır devrildi, kabinde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika


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