HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

24.02.2022 11:35

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen yabancı plakalı TIR'ın sürücüsü yaralandı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen yabancı plakalı TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Araklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan Gürcistan plakalı hurda yüklü TIR, tünel çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsesi yola devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, hurda demir yığınları da yol üzerindeki kaldırım ve sahile savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. TIR ve hurdaların kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; hızla viraja giren TIR'ın aniden devrildiği, dorsedeki hurdaların savrulmasıyla çevrede de toz bulutunun oluştuğu görülüyor.

HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA
HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA
HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

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Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Rize, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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